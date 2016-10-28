“硬退欧”可能导致金融活动逃离英国--欧洲央行管委连恩

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦10月28日 - 爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)周五称，如果英国退欧后企业的监管条款与欧盟不同等，那么则可能出现金融活动大规模逃离英国的情况。
许多全球主要银行的欧洲总部位于英国，但在英国6月公投决定退欧后，他们在英国同欧盟未来关系方面面临明显的不确定性。
这些银行的长期前景，取决于英国与欧盟“通行”安排的变化情况。“通行”安排允许在成员国监管下的企业在整个欧洲销售金融服务。
“如果英国同欧盟谈判达成的协议，可有效地维持驻英实体进入欧盟销售的通行权，那么对欧洲金融系统的净影响可能相当小，””连恩在路透新闻人物的活动上称。
“不过，如果出于监管目的，驻英企业不再与欧盟企业受到同等对待时，可能会出现大量金融活动从英国转移到欧盟的情况。”
虽然如周四出炉的数据所示，英国经济在退欧公投后躲过了短期冲击，但连恩预测更大的痛楚在等待英国。周四出炉的数据显示，在退欧公投后的三个月，英国经济仅稍有放缓。
“向英国-欧盟进行活跃谈判的过渡期间，可能引发对退欧后经济前景的重新评估。谈判将在2017年春季开始。”他说道，并补充说，对于与英国关系密切的爱尔兰经济，可能也会面临相应的“重大下行风险”。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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