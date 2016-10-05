倘若硬脱欧 英国金融业将损失高达380亿英镑收入--报告

路透10月4日 - 据金融行业组织TheCityUK周二所发布的报告，倘若英国进行硬脱欧(hard Brexit)的话，则该国金融业可能损失高达380亿英镑(483.4亿美元)收入。

主要行业游说组织TheCityUK委托奥纬咨询(Oliver Wyman)所编撰的报告指出，金融企业若丧失在欧洲自由销售金融服务的权利，则将折损75,000个工作岗位。

该份报告并概述英国退欧两种不同的情境所带来的冲击。

报告指出，对国际银行而言，最糟糕的情境为失去进入欧盟单一市场的所有管道--即所谓的硬脱欧，如此一来将损失320-380亿英镑收入，工作岗位将减少65,000-75,000个。

英国若以类似目前的条件维持进入欧洲经济区(EEA)的管道，则将仅损失4,000个工作岗位，及约莫20亿英镑的收入。(完)