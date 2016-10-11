“硬退欧”可能导致英国每年损失多达660亿英镑--泰晤士报

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月10日 - 英国泰晤士报援引泄露出的政府文件报导称，英国可能因“硬退欧”而每年最多损失达660亿英镑。
泰晤士报报导，如果英国退出欧盟，其国内生产总值(GDP)比留在欧盟之内可能最多下降达9.5%。
这个660亿英镑数字，见诸于一份内阁委员会草案。该草案被泰晤士报看到。
奥纬咨询(Oliver Wyman)所编撰的报告指出，倘若英国进行硬退欧的话，则该国金融业可能损失高达380亿英镑收入。
英国商会(BCC)在其季度经济调查中表示，企业投资和信心在第三季触及四年低点。这次调查了7,000家企业，为历来数量最多的一次。
另外，德勤报告称，主要英国企业的财务长(CFO)表示企业信心在公投退欧后下挫，随后只有部分回升。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
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