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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 11日 星期五 14:11 BJT

哈登当选NBA最佳第六人

俄克拉荷马雷霆後卫哈登周四当选NBA本赛季最佳第六人。哈登是在2009年选秀大会中以探花身份进入NBA，他在2011-12赛季场均贡献16.9分，助雷霆取得常规赛联盟第三佳绩。哈登是本赛季参加的62场比赛中60次是替补出阵。费城七六人的威廉姆斯和达拉斯小牛的特里列二三位。路透

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