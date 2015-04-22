《焦点》美元升值给外国企业带来竞争优势，损及哈雷等美国企业获利

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
S&P Capital IQ股权分析师Efraim Levy表示，打折的问题在于，消费者会指望商家这么做。
“如果你降价，人们会要求打折以拿到更好的价格，”他称。
Levy补充道，海外摩托车制造商也通过下调零售价格放手一搏，而如果美元下跌，他们则将遭受损失。
“恢复原价要比再次上调价格困难，”他称，“到时你可能会让消费者对价签大吃一惊。”(完) (编译 汪红英/白云/于春红/许娜；审校 郑茵/高琦/艾茂林/张荻)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。