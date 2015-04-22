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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 12:18 BJT

《焦点》美元升值给外国企业带来竞争优势，损及哈雷等美国企业获利

S&P Capital IQ股权分析师Efraim Levy表示，打折的问题在于，消费者会指望商家这么做。

“如果你降价，人们会要求打折以拿到更好的价格，”他称。

Levy补充道，海外摩托车制造商也通过下调零售价格放手一搏，而如果美元下跌，他们则将遭受损失。

“恢复原价要比再次上调价格困难，”他称，“到时你可能会让消费者对价签大吃一惊。”(完) (编译 汪红英/白云/于春红/许娜；审校 郑茵/高琦/艾茂林/张荻)

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