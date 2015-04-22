《焦点》美元升值给外国企业带来竞争优势，损及哈雷等美国企业获利

S&P Capital IQ股权分析师Efraim Levy表示，打折的问题在于，消费者会指望商家这么做。

“如果你降价，人们会要求打折以拿到更好的价格，”他称。

Levy补充道，海外摩托车制造商也通过下调零售价格放手一搏，而如果美元下跌，他们则将遭受损失。