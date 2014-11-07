加拿大总理哈珀访华推进中加经贸 加拿大商界对政府表达不满

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透杭州11月7日（记者 Andrea Hopkins） - 加拿大总理哈珀周五开始访华。加拿大商界称，中加外交关系不佳影响他们开拓中国市场。
这是哈珀两年来首次访华。他宣布在杭州、西安、厦门和天津新开四个贸易办公室，帮助加拿大企业进军中国。
这是哈珀自2006年担任总理以来第三次访华。他在中加企业高管参加的会议上致辞。一些加拿大企业高管称，两国间的政治和经济因素导致他们难以追得上其他国家的竞争对手。
“每次出现商人无法控制的地缘政治问题时……都会造成巨大拖累，”小型水上飞机制造商Viking Air总裁兼首席执行官David Curtis说道。
Curtis表示，中国有几百个城市位于河流附近，他的公司有巨大的机会，但该公司旗下的Twin Otter水上飞机在中国取得许可的进程缓慢，阻碍了公司业务的发展。该机型已经在75个国家获得许可。
他指出，其他国家似乎了解政府间的互动在中国特别重要，加拿大政府则对此不够重视。
中国是加拿大第二大贸易伙伴，位列美国之后。2013年，中加双边贸易金额达到732亿加元（640亿美元），占加拿大贸易总额的7.7%。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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