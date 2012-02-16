苹果获评美国口碑最佳公司 金融机构垫底--调查

路透2月13日电（记者 Nick Zieminski）---周一发布的品牌口碑调查显示，苹果(AAPL.O)是形象最佳的美国公司，而金融机构声誉最差。

乔布斯於1976年创建苹果公司，苹果在哈里斯互动（Harris Interactive）(HRS.N)公司品牌年度民调中位居榜首。在去年的该调查中，谷歌(GOOG.O)名列第一。

同时，银行及其他华尔街机构在调查中跌至惊人的低位。

美国国际集团(AIG.N)在调查中垫底，位列高盛(GS.N)和美国银行(BAC.N)之後。

科技业成为唯一以好名声为主的行业，苹果和谷歌成为美国口碑最佳的品牌。自1999年起追踪调查品牌声誉，哈里斯互动发现，过去五年，科技公司的形象一直与出色的远见、创新和领导力相关联。

科技公司口碑良好，但美国公司普遍口碑下滑。60%的受访者称，在过去一年美国公司形象变差，仅有9%的人认为有所改善。

去年12月，共有12,961人参与这次在线调查。口碑最好的前五个公司还包括可口可乐(KO.N)、亚马逊(AMZN.O)和卡夫食品KFT.N。受访者根据六项品质评价公司：领导力、财务表现、工作环境、社会责任感、感召力、产品和服务质量。

前十大口碑最佳的美国公司还包括迪士尼(DIS.N)、强生(JNJ.N)、Whole Foods Market(WFM.O)、微软(MSFT.O)和UPS(UPS.N)。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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