Hartree与万向资源组建合资公司 进军中国商品市场--消息

路透上海11月16日 - 一位知情人士表示，私营公司Hartree Capital正在中国与万向资源组建合资公司，意在进军规模庞大的中国工业金属市场。万向资源是万向集团旗下公司，而万向集团是全球最大的汽车零部件厂商之一。

该消息人士称，合资企业总部选在上海，预计会在今年成立并开始运营，主营大宗商品实货及衍生品业务。

Hartree Capital一直在寻求将自身业务从核心的的能源市场延伸到基本金属和黑色金属、煤炭及农产品等领域。

万向资源的主营业务覆盖基本金属、黑色金属及能源商品的交易。

万向资源的一位高管拒绝就此事置评。Hartree Capital也未对询问进行回复。(完)