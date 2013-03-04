黑田东彦为日央行激进政策规划蓝图

* 黑田东彦：不对日本央行向经济挹注的资金规模设限

* 现有政策宽松程度不够

* 购买较长期公债是最自然的刺激措施

* 日本央行应力争两年实现2%的通胀目标

* 较长期公债在黑田东彦讲话后大涨

路透东京3月4日 - 日本央行总裁提名人黑田东彦周一为最终击退通缩开出了更猛的药方，其表示，不会为央行向经济挹注的资金规模设定限制。

黑田东彦不负其激进宽松的声望，对议会表示日本央行现有政策不够宽松，无法将通胀提升至2%，并表示央行应当力争两年内达成这个目标。

黑田东彦称，要想加大央行对经济的刺激力度，最自然的办法是大规模购买较长期公债。日本央行亦应考虑尽早启动开放式资产购买，而非等到原定的2014年再行动。

“最自然的方式是日本央行大量购买较长期公债，”黑田东彦在日本众议院任职确认听证中表示。“但与此同时，央行也需要密切观察市场状况以及可能出现的不利因素。”

首相安倍晋三提名黑田东彦执掌日本央行，是为了促使央行加大努力帮助日本摆脱近20年来的通缩，并使经济摆脱2000年以来的第四次衰退。

这项提名预计将得到国会批准，因为反对党已表示支持黑田东彦。议案在参议院获批需要反对党的支持。

日本央行购买较长期日债的可能性已推动市场大涨，长债引领涨势。20年期日债收益率跌至七个月低点1.550%，五年期日债收益率触及0.110%的纪录低点。

现年63岁的日本央行总裁白川方明预定3月19日离任，两名央行副总裁也将随之更换。黑田东彦现年68岁，曾担任财务省财务官。

在白川方明任下，日本央行同意了在今年底前总计101兆日圆的购买资产或放贷方案，其中包括购买到期期限最长三年的公债。日本央行1月表示，为实现2%的通胀率目标，2014年起将改采不封顶的资产购买方案。

安倍要求采取更大胆的行动，已然将日圆掼压至三年低位，并将股市推升至四年高点，因投资人看好政策会更加宽松。汤森路透周一的调查显示，日本政府公债市场人气指标攀抵七个月高位。

"市场抱持高度期待，日央行很难采取一些超越这类预期的措施，"NLI基础研究所首席分析师栌浩一表示。

"央行在４月初首度召开货币政策会议前意外放宽措施的可能性不容否认。"

倘若黑田的任命案获得通过，他的首场例行政策会议将在4月3-4日。安倍同时也提名学者岩田规久男及央行官员中曾宏为日本央行副总裁。岩田规久男支持非传统的货币政策,而中曾宏则熟知央行内部运作状况。

黑田东彦表示，就像其他央行一样，日本央行也应该侧重于降低长期利率及风险溢价，以期拉高消费及投资。他指出，日本央行不应仅着重于在经济当中流通的货币规模。

"单纯地扩大货币基础不会起到太大的效用，"他对国会议员表示。

他承认国际上确实存在对日本货币政策的忧虑，有人担心日圆下滑可能引发竞争性货币贬值。

“通常采行大规模宽松货币政策的国家，本币确实有贬值倾向...但日本央行的政策并非以汇率为目标。”黑田说。

“重点是确保物价稳定和达成2%的通胀率目标，但在这个过程中汇率可能会受影响。”

黑田说汇率水准应由市场决定，不过若是过度偏离基本面，将可能导致当局进行干预。

他并表示，日本央行很难独力大规模购买外币计价的外国债券。

黑田的任命案必须获得参众两院的同意才能生效。但执政党在参议院缺乏多数席次，所以需要反对党的支持才能让黑田顺利上任。(完)

(编译/审校 艾茂林/龚芳/李婷仪/李春喜/丁琦/隋芬)

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