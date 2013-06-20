日本央行总裁无意采取更多刺激措施

路透东京6月19日 - 日本央行总裁黑田东彦与金融市场间对于政策看法产生冲突，尽管央行官员们对于价格波动的忧心与日俱增，但黑田仍无意退让。

日本股市遭逢强烈卖盘、公债收益率(殖利率)窜升、以及美元兑日圆回跌，均让人质疑日本央行4月4日惊天动地的大刺激政策的效力，同时也让人怀疑该行是否需要采取进一步的举措才能振兴奄奄一息的经济。

但黑田东彦希望日本央行坚守先前所传递出的讯息，也就是两年向经济注入1.4万亿(兆)美元资金将足以让经济起死回生，从而强渡市场风暴。上述政策的目标为扭转日本多年通缩局面，在两年内达成2%通胀目标。

熟知日本央行想法的消息人士表示，央行期盼随着经济升温让投资人相信这些货币政策正在发挥作用，从而让市场波动平静下来。

“日本央行曾非常明确表示，其不会渐进式地采取行动，”一位消息人士表示。“这并不意味着日本央行在必要的时候也不行动，但的确意味着不会轻易出手。”

黑田东彦周三表示，货币政策的重要优势就是灵活性。但消息人士称，日本央行没有准备新的刺激计划，也没有在现有政策以外考虑备用举措。由于事涉敏感，消息人士要求匿名。

他们说，若现在调整政策，将破坏黑田东彦向金融市场传递的信息，即日本央行的政策决定已放弃其前任饱受诟病的递增方式。

对于批评人士来说，日本央行传递的刻板信息表明，其在下一步举措方面缺乏策略，尤其是甚至在日本央行内部都有人质疑其能否在两年内实现2%的通胀率目标，这也是许多分析人士的疑问。

“日本央行强调其不会采取递增举措，那么在市场突然振荡或经济出现其他风险时，日本央行将难以自由地灵活应对，”摩根大通证券首席日本分析师Masaaki Kanno表示。

“一旦日本央行明显无法在两年内实现2%的通胀率目标，其有何计划还不明朗。日本央行会再次加大马力吗？这些不确定性导致市场波动，”他说。

**信心**

日本央行刺激计划高度仰仗提振市场人气及信心，因此市场反应很重要。

自从日本首相安倍晋三去年年底首次亮出大胆决策的招牌后，金融市场便强劲飙升。

但目前日经指数.N225要低于日本央行宣布刺激措施时的水平。日圆兑美元也上涨，令出口商忧心。

消息人士称，日本央行官员尤为担心日本公债市场持续的动荡，因为这可能会导致放贷规模缩减。

“在波动性这么高的情况下，企业从市场融资或者进行新投资时可能心有疑虑，”一名了解日本央行想法的消息人士表示。“不幸的是市场还没有平息下来。”

在日本央行宣布新的货币政策后第二天，10年期日本公债收益率(殖利率)跌至纪录低点0.315%。新政策内容包括承诺通过购买70%的新发公债将收益率维持在低位。

但购债的规模撼动市场，把其它买家挤出市场，并引发一波抛售热潮。截至5月23日，10年期公债收益率升至一年高位1.00%，周三约报0.8%。

另一方面，数据也显示出经济提速的迹象，这对安倍和黑田是个好消息。周三一份报告显示，日本5月出口增速为两年多以来最快。

**过于死板？**

日本央行还在犹豫是否要很快采取行动，以防此举加剧市场波动。该央行的大规模购债已经因动摇市场而受到指责，因此增加资产购买可能有加大市场波动性的风险。

一些交易员还臆测，日本央行可能提高购买房地产投资信托的目标规模。日本央行的这类投资已经接近140万亿日圆的年终目标。购买房地产投资信托是日本央行货币政策的一部分。

黑田东彦已表态，考虑到日本房地产投资信托市场规模相对较小，大幅提高购买规模的空间不大。但日本央行可能选择增加购买上市交易基金，不过其仍犹豫是否现在行动，因为此举将使资产负债表涉及风险较大资产。

日本央行对于何时能够实现2%的通胀目标意见分歧，也阻碍其就增加央行货币市场操作工具达成一致。

上周，央行政策委员会投票反对将日本央行提供的廉价固息资金期限从目前的一年延长至两年。

这将使已被债券收益率上升弄得手忙脚乱的银行更容易对冲其投资组合，从而降低其出售债券的需要，有可能缓和价格波动。

那些成功反对该计划的委员认为，如果日本央行预计通胀率在两年内会升至2%，那么就不应提供超过两年期限、利息为0.1%的资金。这将损及日本央行政策核心的可信度。

东短研究首席经济分析师加藤出表示，要安抚债市，日本央行需要传递出更明确、更一致的信息，阐明其计划如何在两年框架期以外引导政策。

“日本央行没有选择，”加藤出说。“如果日本央行因为没有足够的政策选项来继续满足市场预期，而退回到递增方式，那么将很快走到死胡同。”(完)

(编译 张明钧/李爽/梁睿雪 审校 李春喜)

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