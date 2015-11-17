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时事要闻 | 2015年 11月 17日 星期二 11:41 BJT

哈佛大学收到炸弹威胁 进行搜查后没有发现爆炸物

路透波士顿11月16日 - 哈佛大学周一称，根据“未证实的”炸弹威胁对校园四栋建筑进行搜查后没有发现爆炸物，这些建筑重新正常开放。

“没有发现支持电子邮件威胁的东西，仍在调查消息源，”哈佛大学在其网站上称。

哈佛大学指出，受到影响的是Science Center、Sever Hall和Emerson Hall三栋教学楼以及宿舍楼Thayer Hall。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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