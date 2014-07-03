嘉实基金拟向普通投资者推阿里巴巴新股投资团购服务

路透上海7月3日 - 有望成为美国最大规模科技股IPO的中国阿里巴巴集团IPO-ALIB.N纽约上市即将启动，中国大型基金公司--嘉实基金管理公司宣布，拟面向国内普通投资者，独家推出阿里巴巴新股投资的专项定制服务，这将是专门服务于阿里巴巴美股打新的团购业务。

据知情人士周四透露，拥有嘉实基金定制帐户的投资者，可按自己需要提出申购总额，嘉实基金旗下子公司嘉实财富将以投资管理人的身份，将所有定制帐户的需求汇总后，参与近期将开始的阿里巴巴新股发行。

该人士指出，由于该项目将通过嘉实刚获得的“外汇通”业务通道，因此投资者将不会受现行居民每年换汇不超过5万美元的限制；而该项服务的投资门槛又设得较低，可能远低于目前定制帐户现有三项产品1万元人民币的投资门槛。

他说，若顺利的话，嘉实基金最早下周将推出该专项新股投资的团购服务，并公布具体细节。

2012年12月，嘉实基金推出定制帐户，根据投资者风险定位和投资意愿提供个性化投资服务，目前已推出锐意进取、从容稳进和安逸理财三个产品。其实，嘉实的定制帐户类似于国内相当多基金公司推出的专户投资，只是嘉实的门槛低，业内专户的投资门槛至少为100万元。

今年4月，嘉实基金获中国证监会和外汇管理局批准，推出外汇通业务，投资者可借道嘉实，在经过一系列资质审核之后，开展离岸不动产、股权、债权、证券和其他收益权项目的海外直投，投资者将不受个人外汇额度每人每年5万美元的限制。

阿里巴巴集团已确定在美国纽约交易所上市，融资规模可能会超越Facebook(FB.O)于2012年IPO时创下的150亿美元规模，上市时间预期为8月8日。其上市承销机构包括瑞信CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和花旗(C.N)六家。

据21世纪经济报导昨日报导，国内最大基金公司之一的华夏基金近期正酝酿推出一项专门针对阿里巴巴集团上市的海外定向资产管理计划，项目总规模在1.5亿美元，锁定期为一年，认购金额100万元人民币起。相关人士透露，这是一个针对阿里巴巴员工持股的转让基金。

因受政策限制，国内优质互联网公司基本上选择在海外上市。但因外汇管制等原因，国内投资者绝大多数无缘参与这些网络股海外上市的投资机会。国内优质网络股近年来业务持续增长，已让海外投资者赚得盆满钵满。据统计，腾讯(0700.HK)上市10年股价上涨166倍，百度(BIDU.O)上市九年股价上涨68倍。

嘉实基金去年底资产管理规模超过3,200亿元，其中公募基金资产规模为1,905亿元，居行业第二位。其股东包括中诚信托、立信投资和德意志资产管理公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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