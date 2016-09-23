《交易人生》嘉实基金高管经雷的债券世界：除了久期 还有诗和远方

记者/毕晓雯

路透香港9月22日 - 中国嘉实基金高管经雷有着孩子般的眼神，清澈又充满憧憬，与他的对话，通常始于固定收益市场，但总能自然而然到达未来。恰如这家中国大型公募基金的经营理念：远见者稳进。

没有人知道，911纽约双子塔遇袭时，曾任职美国国际投资公司的经雷，在浓烟与黑暗中一步一步走下来时想到了什么，但经历过生命洗礼的投资人生，注定从此充满着诗和远方。

“负利率这个时代将如何终结，对于金融市场会产生什么样的影响，作为一个资产配置者，我们都管着很大一笔钱，这个事情需要时不时地想一想。”经雷指着PPT阐述着他的投资理念。

而且，他还表示，目前从全球来看，都出现了明显的逆全球化、民粹主义盛行的局面，做为资产管理者该如何面对，是不是需要新的金融理论来指导我们的投资，这个也都需要思考。

嘉实基金是中国大型基金公司之一，目前管理资产规模超过7,000亿元人民币，经雷负责其中的固定收益业务及机构投资业务。作为首席投资官，员工和朋友们提及他的常用词，重叠率最高的就是：勤奋、认真、爱思考、有境界，这些特质也构造着他的投资生涯。

**负利率时代如何终结**

在刚刚结束的G20会议上，各国领导人普遍指出要加大财政力量在经济改善中的支持作用，而各国央行也发出了约束量化宽松货币政策的信号。这对于多年在低（负）利率状态下堆积出的债券牛市，提出了一个不小的课题。

“全球普遍零利率是否等同于人民币的零利率，这是值得商榷的问题。”他用这一市场都关心的问题，梳理着他对这一问题的思考。

经雷分析指出，全球利率水平变化一般分为四个阶段，在刚开始下降的第一个阶段，更多是海外的金融机构要以最低的风险搏最高的收益率，大部分以国债作为主要的配置，开始加入一部分的信用，整个组合的收益率能够满足负债的成本。

第二阶段，而当利率开始下降的时候，配置结构会发生变化，国债配置减少而增加信用，还要增加一些权益部分，使整体的收益率满足负债端的成本。

“第三个阶段，开始进入负利率时代，配置策略普遍采用信用加上权益，进一步的扩张对于风险的配置，要利用信用风险及权益风险，获得组合的回报。”他称。

而到最后的第四阶段，整个高风险的组合回报也是低于负债端，因为负债端的成本随着利率下降，平均值在增加。

“这时，监管开始要求降低风险，从金融机构的角度，从资本率的角度来说，也开始出现了问题。它有可能被迫主动降低投资风险，产生卖出的一致动作。”他称。

而对于中国来说，目前必须要考虑汇率的因素，人民币的贬值压力以及未来的走势趋势，都是要结合起来思考的问题。

**中国进入转折点**

从人口结构来说，中国目前正处在平均年龄接近40岁的转折点，而国际经验告诉我们，进入这个转折点以后，人的主要需求将从住房转向服务，那么接下来，中国的需求应该在什么地方？这类人口结构对资产的需求会出现什么样的状态，无疑是每位资产管理人都需要思考的问题。

而经雷特别提到了科技对整个经济的影响。他分析称，从90年代到现在，科技、信息技术和生物技术对于整个经济的影响是非常重要的。而现在全球市值最大的公司都是科技公司，十几年前，更多的是能源类。还有原油，还能再回到此前的历史，超过100美元吗？这就是个问号。

“工行曾经一度也排在市值前列，但现在，中国的大市值公司也出现了科技公司占比提高。”他提到，“特别是对权益市场，从很长时间的角度来看，科技对于权益市场有很大的影响。”

科技对投资交易的影响，已经不是新鲜事，但对市场到底会产生什么样的影响，如何改变投资方式和金融市场，还远远没有到水落石出的一天。经雷，从思考到实践，都是一位探索者。（完）