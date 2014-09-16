嘉实基金发行百亿封闭式基金参与中石化混改 券商负责包销

路透北京9月16日 - 中国大型基金公司--嘉实基金管理公司周二宣布，将募集100亿份存续期为五年的封闭式投资基金，用于参与中石化(600028.SS)(0386.HK)混合所有制改革，普通投资者门槛为10万元人民币，采取券商包销模式发售，基金在成立后三个月内将在上交所上市。

嘉实基金人士在基金启动仪式上表示，此款定名为嘉实元和直投的基金发售规模上限为100亿元人民币，将有50%的资产投资于中石化销售公司股权，另外50%的资产将投资于债券等固收证券，债券方面的投资将采取持有到期的策略。

基金主承销商招商证券(600999.SS)总裁王岩表示，由于嘉实元和直投基金中有50%的资金要如期的按照时间表要交给中石化认购股权，所以此次销售模式和以往证券公司代销式基金的模式完全不一样。此次证券公司是硬包销，而且包销数额还不小。

王岩称，”更主要一点，我相信我们公司还是非常珍惜重视我们跟嘉实基金长期的合作，也希望我们证券公司的能力来支持行业的创新。“

基金招股说明书显示，其属于主要投资特定、单一投资标的的封闭式基金，存续期内集中持有目标公司权益。同时该基金在投资范围上首次投资于非上市股权，区别于以往公募基金投资仅限于上市的证券品种，而以往基金投资单一证券不得超过资产净值的10%。

嘉实基金产品管理部总监付强称，该基金将投资延伸至Pre-IPO，有望在IPO和上市中创造溢价。据中石化公告称，在本次引资完成后3年后，如其销售公司尚未实现上市，如果投资者转让销售公司股权的，中国石化享有优先购买权。

根据中石化公告，拟由25家境内外投资者以现金1,070.94亿元人民币认购销售公司29.99%股权。嘉实基金公司代表嘉实元和认购50亿元，嘉实资本认购100亿元；华夏基金控制的两个注册在境外的公司合计认购81.5亿元；工银瑞信基金的子公司认购20亿元。

嘉实基金2013年底资产管理规模超过3,200亿元，其中公募基金资产规模为1,905亿元，居行业第二位。其股东包括中诚信托、立信投资和德意志资产管理公司。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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