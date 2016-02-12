香港恒指挫跌1.2%至三年半最低收位

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透香港2月12日 - 香港指标股指周五跌至三年半以来最低收位，全球银行类股下跌，以及对全球经济，尤其是中国经济的担忧，促使投资者抛售高风险资产。
恒生指数.HSI收盘跌1.2%至18,319.58点；恒生国企指数.HSCE收盘跌1.99%至7,505.37点。恒生指数本周累计下跌5%。
主板交投活跃的个股包括招商局国际(0144.HK)、电能实业(0006.HK)、恒基地产(0012.HK)和中电控股(0002.HK)。主板成交额为580亿港元(74.5亿美元)，低于周四的663.5亿港元。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。