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中国财经 | 2016年 2月 12日 星期五 16:31 BJT

香港恒指挫跌1.2%至三年半最低收位

路透香港2月12日 - 香港指标股指周五跌至三年半以来最低收位，全球银行类股下跌，以及对全球经济，尤其是中国经济的担忧，促使投资者抛售高风险资产。

恒生指数.HSI收盘跌1.2%至18,319.58点；恒生国企指数.HSCE收盘跌1.99%至7,505.37点。恒生指数本周累计下跌5%。

主板交投活跃的个股包括招商局国际(0144.HK)、电能实业(0006.HK)、恒基地产(0012.HK)和中电控股(0002.HK)。主板成交额为580亿港元(74.5亿美元)，低于周四的663.5亿港元。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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