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时事要闻 | 2013年 6月 17日 星期一 07:36 BJT

鲁哈尼当选伊朗第11届总统

路透迪拜6月15日 - 伊朗内政部长纳贾尔周六在一国营电视台宣布，温和保守派总统候选人哈桑·鲁哈尼(Hassan Rohani)当选伊朗第11届总统。

纳贾尔称，5,000万的合格伊朗选民中有72%参与了投票，鲁哈尼的得票率略高于50%。(完)

(编译 侯向明; 审校 张明钧)

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