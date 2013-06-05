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时事要闻 | 2013年 6月 5日 星期三 09:36 BJT

夏威夷附近太平洋海域发生5.6级地震

路透6月4日 - 美国夏威夷州长发言人Neil Abercrombie表示，夏威夷大岛附近海域周二发生5.6级地震，但尚无人员伤亡报告，未发布海啸预警。

美国地质调查局报告，地震发生在夏威夷帕哈拉东南54公里的太平洋海域。

Neil Abercrombie称，夏威夷岛和毛伊岛均有震感。(完)

(编译 李爽 审校 王丽鑫)

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