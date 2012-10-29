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时事要闻 | 2012年 10月 29日 星期一 09:53 BJT

加拿大强震一度引发夏威夷海啸警报

路透火奴鲁鲁10月28日电（记者 Jorene Barut/Suzanne Roig）---美国夏威夷州周日解除之前因加拿大海岸强震而发布的海啸警报。

据太平洋海啸预警中心称，地震引发的海浪高度低於预期，夏威夷州政府在当地时间快到凌晨4点(北京时间22:00)时解除了海啸公告。

夏威夷州民防部门负责地震和海啸事务的官员理查兹（Kevin Richards）称，地震引发的海浪规模小於预期，未对当地的水、气、电管线造成破坏。

周六晚间，夏威夷州数以千计的民众撤离海岸地区，因此前太平洋海啸预警中心发布警报称有些地方的海浪将高达1.8米，夏威夷当地海啸警报声大作。

夏威夷州周六晚上8点左右全面拉响海啸警报，州政府要求居民从海边撤离。

当地时间周日凌晨1点刚过，科学家调降海啸预警级别至“公告”，无人员受伤或其他重大损失报告。

理查兹称，欧胡岛所有海滩周日上午重新开放。夏威夷岛海滩依然关闭，但很快将重新开放。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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