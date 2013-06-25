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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 25日 星期二 14:23 BJT

雾霾冲击新加坡与马来西亚经济

新加坡空气质量有所改善，因印尼出动飞机空中投水灭火。印尼环境部长称，有八家印尼企业被怀疑对苏门答腊岛林火负有责任。若未来几周雾霾持续，新加坡和马来西亚受到的经济影响可能比1997年空气污染危机还要大，当时持续三个月的危机导致东南亚国家损失约90亿美元。路透

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