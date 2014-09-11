河北将投720多亿元修复生态环境 南水北调配套工程占三成

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京9月11日 - 中国钢铁大省--河北省今年将重点抓好15项生态修复工程，预计总投资720多亿元人民币，其中南水北调中线配套工程投资额最大，总投资250亿元。
中国环保部网站消息指出，河北省日前公布《2014年生态修复重点工作安排》，15项工程中还包括总投资191.1亿元的绿色河北攻坚工程；再次为总投资74.5亿元的地下水超采综合治理试点工程，其中中央补助63亿元。
另据中国证券报周四报导，河北还出台《关于加快山水林田湖生态修复的实施意见》，计划通过推进地下水超采综合治理、河流水网建设和污染治理、保护和恢复重要湖泊湿地、山体修复、绿色河北攻坚行动以及建设高效清洁农田六类工程，使其生态环境在未来三年全面恢复。
意见提出，今年河北将编制完成现代水网规划，到2017年建成较为完善的城镇供水网络，全省主要干支流、主要入海河流基本消除劣Ⅴ类水体。北戴河及相邻地区近岸海域年内实现入海河口水质达到环境功能区标准，Ⅰ、Ⅱ类海水海域面积达到95%以上。
今明两年，河北省将重点对664处露天矿山集中开展治理。到2017年实现600座尾矿库恢复生态、100座地下矿山充填采矿，对890个矿山实施复绿，完成退耕还林100万亩，治理水土流失面积1万平方公里。
中国国务院副总理张高丽上周四称，京津冀一体化要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破，要着力推进绿色循环低碳发展，加强生态环境保护；并着力实施创新驱动发展战略，促进产业有序转移承接。（完）
参看详情，请点选环保部网站: here
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。