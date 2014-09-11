河北钢铁集团在南非投建的500万吨钢铁项目正式启动--报载

路透北京9月11日 - 中国证券报周四报导称，河北钢铁集团与南非工业发展公司、中非发展基金昨日在北京签署合作谅解备忘录，前者在南非投资建设的500万吨钢铁项目正式启动，这是目前中国在海外投资建设的最大规模全流程钢铁项目。

报导指出，南非钢铁项目分两期建设：一期长材300万吨，计划2015年开工建设，2017年年底前投产；二期板材、H型钢或钢轨200万吨生产线，计划2019年投产。

“基于对铁矿石价格低位运行和国内需求放缓的市场形势分析，集团决定在南非建设500万吨钢铁项目。今年上半年，合作三方启动了南非钢铁项目前期筹备工作。”报导援引河北钢铁集团董事长于勇称。

他指出，未来三年，河北钢铁集团将利用PMC铜矿资源，在保持50%的南非铜产品市场占有率基础上，打造完整铜产品产业链；利用PMC磁铁矿资源和南非钢铁市场价格优势，在南非打造全流程、多功能型的钢铁企业。

“我们力争三年内将南非基地建设成销售收入百亿美元以上的海外业务板块，成为集团新的效益增长点。”他说。

河北钢铁集团是2008年6月由原唐钢集团和邯钢集团联合组建而成的特大型钢铁企业，集团现拥有直属子分公司17家，以钢铁为主业。去年8月，河北钢铁集团从力拓(RIO.AX)手中收购了南非PMC矿业公司。

河北是中国最大的钢铁生产省，近年来，中国政府正着力治理空气污染，作为耗能大户的钢铁行业面临着削减产能的压力。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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