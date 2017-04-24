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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 18:15 BJT

路透基点：包装企业HCP Global与17家银行签署5.4亿美元贷款--TRLPC

    路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业
HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。
    
    牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展
银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案
。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。
    
    该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万
美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利
率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。
    
    贷款于4月20日签署。
    
    额度分配情况如下：
    
 牵头行兼簿记行                        美元(百万)  
 国泰世华银行                           80       
 台新国际银行                           68.1445  
 玉山商业银行                           63.1445  
 台北富邦商业银行                       63.1445  
 中国信托商业银行                       58.1445  
 星展银行                               50       
 永丰银行                               40   
    
 参贷行                                    
 西门子金融服务                         20       
 彰化商业银行                           15       
 大众银行                               15       
 瑞穗银行                               10.796   
 凯基银行                               10.5     
 华南商业银行                           10.304   
 上海商业储蓄银行                       10       
 东京之星银行                           10       
 兆丰国际商业银行                       9.322    
 台中商业银行                           6.5    
  
 总计                                   540 (完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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