路透基点：包装企业HCP Global寻求5.4亿美元增量贷款--TRLPC

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家牵头行兼簿记行已邀请包装企业HCP Global 4.3亿美元五年期贷款的现有贷款方，加入该企业5.4亿美元的增量贷款案。

国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行是该增量贷款案的牵头行兼簿记行。这些银行在2月担任承销商。台北富邦银行还担任额度代理行，国泰世华为担保品控管行。

该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。承贷截止日期为4月14日。

去年5月签署的支持霸菱亚洲收购HCP Global的4.3亿美元五年期贷款，包括用于收购的4亿美元定期贷款，以及用作运营资本的3,000万美元循环贷款，最高综合收益为473个基点，利率较Libor加码425个基点，贷款平均期限为4.15年。