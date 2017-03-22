路透基点：包装企业HCP Global寻求5.4亿美元增量贷款--TRLPC

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家牵头行兼簿记行已邀请包装企业HCP Global 4.3亿美元五年期贷款的现有贷款方，加入该企业5.4亿美元的增量贷款案。
国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行是该增量贷款案的牵头行兼簿记行。这些银行在2月担任承销商。台北富邦银行还担任额度代理行，国泰世华为担保品控管行。
该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。承贷截止日期为4月14日。
去年5月签署的支持霸菱亚洲收购HCP Global的4.3亿美元五年期贷款，包括用于收购的4亿美元定期贷款，以及用作运营资本的3,000万美元循环贷款，最高综合收益为473个基点，利率较Libor加码425个基点，贷款平均期限为4.15年。
消息人士去年12月对路透称，霸菱亚洲以7.55亿美元从私募股权公司TPG收购了HCP。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
====================================================================