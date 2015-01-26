盖茨认为2030年前将出现对抗艾滋病的“奇迹”工具

路透达沃斯1月24日 - 微软(MSFT.O)创始人盖茨称，2030年以前，两种对抗艾滋病的新工具将出现，一种是疫苗，另外一种为新型的密集药物治疗手段，艾滋病病例将大幅减少。

盖茨在达沃斯举行的世界经济论坛上指出，未来几年将出现“两个奇迹”。盖茨名下的慈善基金会已经向医疗研究机构投入了大量资金。

“我们很乐观地估计在15年时间里我们将获得这两种新的工具，”盖茨周五晚间说道。

盖茨表示，疫苗被认为对防止新的艾滋病感染至关重要，而新的密集药物治疗应能解决病患现在需终生服药的问题。

盖茨在对抗疟疾问题上也很乐观，这方面的疫苗工作比艾滋病更为先进。

“艾滋病不会绝迹，”盖茨说道。“但是对于疟疾和艾滋病来说，我们预计新的工具将有助于减少95-100%的病例，这些工具将在未来15年被研发出来。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。