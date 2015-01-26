盖茨认为2030年前将出现对抗艾滋病的“奇迹”工具

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透达沃斯1月24日 - 微软(MSFT.O)创始人盖茨称，2030年以前，两种对抗艾滋病的新工具将出现，一种是疫苗，另外一种为新型的密集药物治疗手段，艾滋病病例将大幅减少。
盖茨在达沃斯举行的世界经济论坛上指出，未来几年将出现“两个奇迹”。盖茨名下的慈善基金会已经向医疗研究机构投入了大量资金。
“我们很乐观地估计在15年时间里我们将获得这两种新的工具，”盖茨周五晚间说道。
盖茨表示，疫苗被认为对防止新的艾滋病感染至关重要，而新的密集药物治疗应能解决病患现在需终生服药的问题。
盖茨在对抗疟疾问题上也很乐观，这方面的疫苗工作比艾滋病更为先进。
“艾滋病不会绝迹，”盖茨说道。“但是对于疟疾和艾滋病来说，我们预计新的工具将有助于减少95-100%的病例，这些工具将在未来15年被研发出来。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。