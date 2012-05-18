儿童误吞纽扣电池风险翻倍--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透5月15日电---美国一项研究显示，过去20年，儿童因纽扣电池而被送往急诊室的数量接近翻番，误吞纽扣电池可能导致电流或化学灼伤。
刊登在《儿科学》（Pediatrics）杂志上的研究称，纽扣电池常用於玩具、遥控器和助听器中，容易让好奇的儿童产生兴趣。
专家表示，纽扣电池还有额外的风险，因可以通过食道组织放电，甚至可能在气管或食管上烧出个洞。
“如果孩子吞食了一枚纽扣电池，家长可能没看到，而孩子可能也不会立即有反应。我们注意到，孩子在不到两个小时的时间里，会因为食管里的纽扣电池而受到非常严重的伤害。”该研究的作者之一Gary Smith称。
Nemours/Alfred I. DuPont医院儿科医生Nicholas Slamon和他的同事们每年会遇到几次儿童需要进行紧急手术取出喉咙、鼻子或耳朵中的纽扣电池的情况。不过被送往急诊室的儿童中只有约8%病情如此严重。
“真正避免此类情况发生的方法是从源头入手。如果（家长）怀疑孩子有状况，他们需要立即带孩子去医院做X光检查。”Slamon表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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