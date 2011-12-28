成年後开始养猫 过敏风险倍增--研究

路透12月28日电---是不是对宠物店里的可爱猫咪心动了？研究人员警告称，如果你之前从未养过猫，你或许需要三思而後行，尤其是如果你有其他过敏症的话。

如果你确实得到一只猫，那麽让它远离你的卧室。

欧洲的一项研究显示，儿时养猫或许能预防未来发生过敏症，成年後才开始养猫却会增加出现喘息、打喷嚏、眼睛发痒等过敏反应的机率。

该研究还发现，有其他过敏症状的人更容易对家中新养的猫出现过敏反应。

该研究涉及数以千计的成年人，并发表在《过敏及临床免疫学杂志》(The Journal of Allergy and Clinical Immunology)。

意大利维罗纳大学医院的Mario Olivieri表示："我们的数据显示，成年後养猫出现猫咪过敏症状的风险几乎翻倍。"

"因此，成年人应考虑避免养猫，尤其是那些有其他过敏反应和过敏疾病史的人。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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