多运动能帮助儿童提高学习成绩--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透1月4日电---研究发现，运动较多的孩子学习成绩往往也较好。这些运动包括课间休息、体育课以及上下学路上的活动。
该研究结果发表在《儿科学与青少年医学文献》（Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine）上。为使学生有更多时间准备学业考试，美国学校眼下纷纷缩减体育活动时间。
参与此项研究的辛格（Amika Singh）称，研究结果表明，学校既要看重学习，也应重视体育运动，学生家庭亦应如此。
辛格说："这可能是一个课间活动，或者在课堂中每隔半小时站起来做一些活动。"
"也可能是骑自行车上学……任何一种能想到的体育活动。不是仅限於学校的体育课。"
辛格和她的同事对14项研究进行了评估，这些研究对比了儿童体育活动与他们在数学、语言、思维和记忆方面的测试结果。
研究人员在询问学生花多少时间进行运动後发现，参加体育活动多的学生在课堂上的表现更好。
研究人员写道，这可能是因为儿童若得到足够的锻炼，行为表现更好，注意力更集中，或者是因为体育活动促进血液流向脑部，同时改善情绪。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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