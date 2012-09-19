中国下调95种慢性病药物最高零售价

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透香港9月18日电---中国将下调95种抗肿瘤、免疫及与血液系统有关药物的最高零售价，平均降幅为17%左右，试图以此减少这些慢性老年性疾病的发病率并减轻民众医疗负担。
在中国13亿人口中，有大约2.6亿人被诊断患有某种慢性疾病，而慢性疾病占中国死亡率的85%。
中国国家发改委在官方网站的声明中称，从10月8日起，下调部分抗肿瘤、免疫和血液系统类等药品的最高零售限价。
巴克莱负责研究中国医疗和药物部门的负责人曼恩(Jason Mann)表示，此次下调药物价格料将影响药厂和分销商的利润，但那些药物产品组合多样化的企业受到的影响较小。
“发改委下调了最高零售限价，但很多情况是，由於市场的力量，很多药物的售价会较最高零售价更低，所以对制药商而言，这听起来更可怕。”
曼恩表示，可能受影响的企业是专攻肿瘤药物的江苏恒瑞医药股份有限公司 (600276.SS)和生产抗肿瘤、消炎、治疗肾脏和感染疾病的三生制药SSRX.O。
“由於中国多数制药商经营种类都相当多元化，他们会有一些风险，但影响有限。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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