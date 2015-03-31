中国发布医疗卫生服务体系规划 到2020年全科医生数量将翻番

路透上海3月31日（记者 Adam Jourdan） - 中国国务院周一发布《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，提出到2020年，中国全科医生数将翻番，并将改革医疗卫生服务体系，提升技术。

“医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理、服务体系碎片化、部分公立医院单体规模不合理扩张等问题依然突出。”国务院在印发的该计划纲要中称。

纲要称，到2020年，基本实现城乡每万名居民有2—3名合格的全科医生；中国还将增加护士和执业（助理）医师的数量。

纲要还表示，中国将开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务。这可能提振阿里巴巴(BABA.N)及其子公司阿里健康(BABA.N)等企业。

纲要称，到2020年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并信息动态更新。

纲要提到中国将推进基层医疗卫生机构的发展，同时严格控制公立医院单体（单个执业点）床位规模的不合理增长。

纲要指出，“公立医疗机构所占比重过大，床位占比近90%，”暗示将进一步对民间开放医疗卫生行业。（完）路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。