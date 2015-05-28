每天五杯浓缩咖啡？欧洲食品安全局说别再多喝了

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦5月27日 - 欧洲对咖啡因安全的一项评估显示，一天喝五杯浓缩咖啡或摄入等量的咖啡因对公众健康没有威胁。
该评估由欧洲食品安全局（European Food Safety Authority）作出，此前一些国家提出咖啡因影响健康的担忧。
该评估周三发布，称每天摄入400毫克咖啡因对非孕妇成年人不构成安全威胁；而孕妇每天摄入的咖啡因不应超过200毫克，以保护未出生的婴儿。
欧洲食品安全局的数据显示，18-65岁的欧洲成年人平均每天摄入37-319毫克咖啡因。
一杯浓缩咖啡约含有80毫克咖啡因，和一罐红牛的咖啡因含量相同，一杯红茶约含有50毫克咖啡因，一罐可乐约含40毫克。
美国食品药品监督管理局（FDA）表示，每天摄入400毫克咖啡因整体上没有副作用。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。