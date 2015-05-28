每天五杯浓缩咖啡？欧洲食品安全局说别再多喝了

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月27日 - 欧洲对咖啡因安全的一项评估显示，一天喝五杯浓缩咖啡或摄入等量的咖啡因对公众健康没有威胁。

该评估由欧洲食品安全局（European Food Safety Authority）作出，此前一些国家提出咖啡因影响健康的担忧。

该评估周三发布，称每天摄入400毫克咖啡因对非孕妇成年人不构成安全威胁；而孕妇每天摄入的咖啡因不应超过200毫克，以保护未出生的婴儿。

欧洲食品安全局的数据显示，18-65岁的欧洲成年人平均每天摄入37-319毫克咖啡因。

一杯浓缩咖啡约含有80毫克咖啡因，和一罐红牛的咖啡因含量相同，一杯红茶约含有50毫克咖啡因，一罐可乐约含40毫克。

美国食品药品监督管理局（FDA）表示，每天摄入400毫克咖啡因整体上没有副作用。（完）