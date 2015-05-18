富含益生菌的饲料可能使肉类产品更加健康

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透马来西亚永平5月17日（记者 Naveen Thukral/Gavin Maguire） - 养鸡场内播放古典音乐、灯光根据外面的颜色自动调节、饲料富含益生菌，这些都是为了避免使用污染全球食物链的药物和化学品。
食品巨头提供更健康产品的压力越来越大，东南亚鸡肉企业Kee Song Group称，在饲料和水中加入益生菌意味着公司能够满足行业最大的挑战：如何在合理的价格下大规模生产不含药物和激素的鸡肉。
过去几年里，中国奶粉三聚氰胺、欧洲马肉冒充牛肉和促生长药物导致美国牛跛脚等事件引发消费者对食品标准和安全的激烈反应。
美国鸡肉巨头Tyson Foods(TSN.N)近期承诺在2017年以前取消在养鸡时使用人体抗生素。该公司向麦当劳(MCD.N)等快餐店供货，是在饲料中加入益生菌的企业之一。
“对于肉类生产商来说，声誉风险变大，让他们更加重视安全的饲料，特别是在欧洲和美国，”荷兰合作银行驻新加坡食品和农业研究总监Pawan Kumar说道。
Kee Song称，生产不含药物鸡肉的成本目前只比使用抗生素喂养鸡肉的成本高10-12%。不含药物鸡肉的售价要高30%，但远低于昂贵的散养土鸡。
“单独使用益生菌或是与精油和有机酸一起使用是替代抗生素的前沿做法，”昆士兰大学动物科学教授Wayne Bryden指出。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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