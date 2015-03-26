营养学家们建议少吃巴菲特所投资的“垃圾食品”

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月25日（记者 Barbara Goldberg） - 听从巴菲特的投资建议可能是明智之举，但营养学家们表示，吃太多巴菲特所投资企业生产的“垃圾食品”就不明智了。
3G Capital和巴菲特旗下的伯克希尔 所控股的亨氏周三收购了卡夫 ，Velveeta、Jell-O、Lunchables、Oscar Mayer和Kool-Aid等品牌也进入了巴菲特的投资组合。
汉堡王 、See's Candies、Dairy Queen和T.G.I. Friday也在巴菲特的投资之列。
亨氏在其网站上称，该公司专注于番茄、豆子、水果和蔬菜等健康食品，但营养学家们却认为该公司很多产品更接近垃圾食品。
84岁的巴菲特倒是身体力行。他的食谱高糖、高盐，他曾说过，和6岁孩子的食谱相近。
“如果有人告诉我说，从现在起只吃西兰花和芦笋的话可以多活一年……那每天似乎都非常难过。我会继续吃膨化食品、喝可乐。”巴菲特2010年3月曾对CNBC说过。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)