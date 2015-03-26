营养学家们建议少吃巴菲特所投资的“垃圾食品”

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月25日（记者 Barbara Goldberg） - 听从巴菲特的投资建议可能是明智之举，但营养学家们表示，吃太多巴菲特所投资企业生产的“垃圾食品”就不明智了。

3G Capital和巴菲特旗下的伯克希尔 所控股的亨氏周三收购了卡夫 ，Velveeta、Jell-O、Lunchables、Oscar Mayer和Kool-Aid等品牌也进入了巴菲特的投资组合。

汉堡王 、See's Candies、Dairy Queen和T.G.I. Friday也在巴菲特的投资之列。

亨氏在其网站上称，该公司专注于番茄、豆子、水果和蔬菜等健康食品，但营养学家们却认为该公司很多产品更接近垃圾食品。

84岁的巴菲特倒是身体力行。他的食谱高糖、高盐，他曾说过，和6岁孩子的食谱相近。

“如果有人告诉我说，从现在起只吃西兰花和芦笋的话可以多活一年……那每天似乎都非常难过。我会继续吃膨化食品、喝可乐。”巴菲特2010年3月曾对CNBC说过。（完）