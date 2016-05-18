（更正）世界空气最差10个城市：四个在印度

（更正：WHO提供更正数据，调整印度城市排名。）

路透日内瓦5月12日-世界卫生组织（WHO）周四称，世界空气污染最严重的10个城市中，有四个在印度。

WHO专家表示印度面临“巨大挑战”，但指出有许多国家未建立监测体系，因此无法在排名中得到反映。

榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。

印度首都新德里排名第11，PM2.5浓度年平均值为122。

2014年时新德里是空气污染最严重的城市，PM2.5浓度为153。此后新德里采取了车辆限行等措施，治理空气污染问题。

WHO公共卫生、环境和健康问题社会决定因素司司长Maria Neira对印度制定全国性规划治理污染表示赞赏。

她说：“很可能世界上有些污染最严重的城市不在我们的榜单里，因为这些城市情况很糟，甚至没有良好的空气质量监测系统，因此对其进行比较或排名是不公平的。”

2008年至2013年间，污染指数平均上升了8%，但同期富裕国家的多数城市空气质量呈改善。

Neira指出，2014年以来，WHO数据库规模接近翻倍，透明度提高的大趋势推动各国在治理空气污染方面采取更多行动，但非洲方面的数据仍非常少。（完）