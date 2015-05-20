韩国确认该国首个中东呼吸综合征病例 患者病情稳定

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月20日 - 韩国健康官员周三确认该国首例中东呼吸综合征患者，这名患者近期刚刚从巴林回到韩国，在高烧和咳嗽症状获得治疗后病情稳定。
韩国卫生部在声明中称，这名68岁的男子4月18日至5月3日期间待在巴林，从事与农业有关的业务，5月4日经经卡塔尔回到韩国。
韩国疾病预防控制中心总监Kim Young-taek在电话中对路透表示，患者的妻子由于照料他也出现了轻微的呼吸疾病症状，她的检测结果将于周四出来。
“病毒向普通人扩散的可能性不存在，尽管接触过患者的人可能感染，但他们已经被隔离，”Kim说道。
中东呼吸综合征冠状病毒在2012年首次被发现，该病毒与2003年肆虐中国的非典病毒类似。目前尚无治疗方法和疫苗。
世界卫生组织报告了1,118例中东呼吸综合征患者，其中423名患者死亡。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。