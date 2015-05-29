经由香港入境中国的韩国籍男子确诊感染MERS--官员

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月29日 - 韩国公共卫生部门官员周五表示，本周一名经由香港前往中国的韩国籍男子确诊感染中东呼吸系统综合症(MERS)。
该名官员在一场新闻简报会中表示，中国公共卫生机构已经通知韩国当局这名44岁韩国籍男子的检验结果。
官员表示，这名男子是另一名于上周确诊感染病患的儿子，该男子先飞往香港，然后乘坐巴士入境中国。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。