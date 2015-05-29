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时事要闻 | 2015年 5月 29日 星期五 17:40 BJT

经由香港入境中国的韩国籍男子确诊感染MERS--官员

路透首尔5月29日 - 韩国公共卫生部门官员周五表示，本周一名经由香港前往中国的韩国籍男子确诊感染中东呼吸系统综合症(MERS)。

该名官员在一场新闻简报会中表示，中国公共卫生机构已经通知韩国当局这名44岁韩国籍男子的检验结果。

官员表示，这名男子是另一名于上周确诊感染病患的儿子，该男子先飞往香港，然后乘坐巴士入境中国。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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