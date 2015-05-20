韩国确认该国首个中东呼吸综合症病例 患者病情稳定

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月20日 - 韩国公共卫生官员周三确认该国首例中东呼吸综合症患者，这名患者近期刚刚从巴林回到韩国，在高烧和咳嗽症状获得治疗后病情稳定。

韩国卫生部在声明中称，这名68岁的男子4月18日至5月3日期间待在巴林，从事与农业有关的业务，5月4日经经卡塔尔回到韩国。

韩国疾病预防控制中心总监Kim Young-taek在电话中对路透表示，患者的妻子由于照料他也出现了轻微的呼吸疾病症状，她的检测结果将于周四出来。

“病毒向普通人扩散的可能性不存在，尽管接触过患者的人可能感染，但他们已经被隔离，”Kim说道。

中东呼吸综合症冠状病毒在2012年首次被发现，该病毒与2003年肆虐中国的非典病毒类似。目前尚无治疗方法和疫苗。

世界卫生组织报告了1,118例中东呼吸综合症患者，其中423名患者死亡。（完）