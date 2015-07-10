新研究显示吸烟可能增加患精神分裂症风险

路透伦敦7月10日（记者 Kate Kelland） - 科学家们发现，吸烟可能是引发精神病的一个因素。

研究人员对近1.5万烟民和27.3万不吸烟者进行分析后发现，吸烟似乎会增加患精神病的风险。

“尽管找到因果关系的方向总是很难，但我们的研究表明，应该认真对待吸烟可能引发精神病的风险，”精神病专家、研究联合领导者James MacCabe对记者们说道。

他还指出，吸烟只是增加患精神分裂风险的众多因素之一，其他因素还包括特定的基因、饮食和生活方式等。

MacCabe的团队分析了首发精神病患者，发现其中57%为烟民。首发精神病患者吸烟的可能性是对照组的三倍。

与MacCabe合作的伦敦国王学院精神病研究教授Robin Murray指出，人脑多巴胺系统的活动可能是吸烟与精神病存在因果关系的一种解释。

“多巴胺分泌过多是我们对发生精神性疾病的最好的生物学解释，”他表示。“可能是尼古丁促进多巴胺分泌增加，从而导致人患上精神病。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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