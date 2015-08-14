音乐有助于病人手术后恢复 并能降低痛感

路透伦敦8月13日（记者 Kate Kelland） - 英国科学家们周四称，手术前、中、后听音乐能降低病人的痛感、缓解紧张情绪并减少止痛药的需求。

科学家们对约7,000个病人的情况进行审查后称，应允许即将上手术台的病人选择他们想听的音乐，从而将益处最大化。

但他们也警告称，音乐不应干扰医疗团队在手术期间的沟通。

“音乐是一种非侵入性的、安全的和廉价的干预手段，应向所有手术患者提供，”来自布鲁内尔大学的研究联合领导者Catherine Meads说道。

研究团队对所有公布的随机试验进行了元分析，比较音乐与标准治疗和按摩等其他非药物干预影响成年人术后恢复的差别。

研究结果发布于《柳叶刀》上，称听音乐的病人在术后紧张度明显更低，也更加满意。他们所需的止痛药也更少，疼痛感也更低。

尽管研究表明病人在任何时候听音乐似乎都是有效的，但有趋势显示手术前听比手术中或手术后听效果更好。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。