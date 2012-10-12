肺癌患者戒烟有助延长生命--研究

路透10月12日电---据美国一项研究，对于较年轻的晚期肺癌患者，在确诊的一年前戒烟者比持续抽烟的人存活时间更长。

不过研究人员也称，这并不适用于年纪较老以及患早期肺癌的人。他们的研究成果发表在《癌症》（Cancer）期刊上。

从不抽烟的人成功抵抗肺癌的可能性更高，这已为人所知。但至于已戒烟的人是否比仍在抽烟的人容易抵抗肺癌，还不是很清楚。

“研究结果的确显示，戒烟有一些好处，”这项研究的参与者Amy Ferketich说道。她来自俄亥俄州立大学公共健康学院。

她的研究团队使用了在美国八个癌症治疗中心接受治疗的4,200名肺癌病人的病例。

从不抽烟的人与已经戒烟和还在抽烟的人相比，更有可能成功抵抗1、2和3期肺癌。

譬如对於患1期与2期肺癌的抽烟者，72%的人继续存活了至少两年；而对于从不抽烟的人以及在确诊的一年前戒烟的人，这一比率分别为93%和76%。

在确诊4期肺癌後，仅有15%的抽烟患者存活了两年，对于从不抽烟以及中途戒烟者，这一比率分别为40%和20%。

在将数字经年龄、种族以及放射治疗等因素的调整后，研究人员发现，对于早期肺癌患者，中途戒烟者与仍抽烟者患早期肺癌后的死亡可能性相差不大。

对于晚期肺癌，85岁以下的、在确诊时戒烟时间已超过一年的人，比仍抽烟的人存活时间更长。例如对于45岁的4期癌症患者，戒掉烟的人在两年内死亡的机率比仍抽烟的人低30%。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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