空气污染或导致中风与记忆力减退--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透2月14日电---据美国两项研究，居住在拥挤的城市或繁忙的高速公路附近，糟糕的空气质量可能增加中风或记忆力减退的机率。
这两项研究的报告都发布在《内科学文献》（Archives of Internal Medicine）上，其中一项研究发现，与空气质量为“良好”时相比，在多日“中等”空气质量情况下，波士顿地区居民中风的风险上升，在交通污染严重时尤其如此。
另一项研究调查了数千名女性，发现居住于美国污染较严重地区的女性，思考与记忆能力下降更快。
这两项研究都不能证明是污染物导致中风和记忆力问题，不过此前有研究发现，污染物的确对心脏和血管有负面影响。
上述中风研究报告主笔、美国罗德岛州布朗大学的Gregory Wellenius说：“重点之一是，在美国环境保护局看来是安全水平的污染程度，在我们看来具有重要的健康效应。”
Wellenius与他的同事在1999-2008年间调查了约1,700名病人，这些病人均因中风而入住波士顿贝斯以色列女执事医疗中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）。
通过对当地空气污染监测站数据的分析，Wellenius的团队发现，与美国环境保护局的空气质量为“良好”时相比，在24小时的“中等”空气质量下，中风的风险要高出34%。
若暴露在污染环境中12-14小时，这一风险达到最大，且与交通污染物二氧化氮有关。
在另一项研究中，芝加哥拉什大学医学中心的Robert Wilson带领研究员，对近2万名女性所作的认知能力测试进行了分析，并通过美国环境保护局的检测系统评估这些大多为70多岁女性住所附近的空气污染状况。
Wilson的研究团队发现，较严重的空气污染与认知能力下降加快有关。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。