新型类SARS病毒不易在人与人之间传播--世卫组织

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦9月28日电（记者 Kate Kelland）---世界卫生组织（WHO）周五表示，最近发现的一种类SARS致命病毒看来不会轻易在人与人之间传播。这种病毒上周在伦敦一名卡塔尔患者身上发现。
世界卫生组织报告称，正在与国际合作夥伴一道，研究这种病毒带来的公共卫生风险。
“从目前掌握的信息来看，这种新型冠状病毒似乎不能轻易在人际间传播，”世卫组织发表的声明称。
该组织周日发布了全球预警，称最近去过沙特阿拉伯的一名49岁卡塔尔男子感染了一种新型病毒。沙特当地感染同一病毒的另一男子已经死亡。
这种新病毒具有严重急性呼吸道症候群(SARS)病毒的一些特征。2003年，中国爆发了SARS疫情，当时全球约8,000人感染，其中约十分之一丧生。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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