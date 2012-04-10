加拿大青少年自杀率女升男降--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透4月9日电---根据加拿大一项涵盖近30年的研究，过去几十年加拿大青少年的整体自杀率呈下降趋势，但青少年女性的自杀率却上升。
这项研究报告刊登在《加拿大医学协会期刊》（Canadian Medical Association Journal）上。研究还显示，选择自杀的方式从过去的开枪或服毒，转变为自缢致死。
这项研究的主要作者、加拿大公共卫生局的流行病学家Robin Skinner称，“我们想传递的信息是任何自杀都是悲剧，而这样的趋势也令人非常担忧。”
1980年，加拿大每10万名年龄介於10-14岁的女孩中，有0.6人自杀，但2008年时这个数字升到0.9人。在年龄介於15-19岁的女孩中，1980年时每10万人中有3.7人自杀，到2008年则增至6.2人。
整体看，自杀是继事故之後导致加拿大10-19岁人群死亡的第二大原因。
Skinner对路透表示，1980年至2008年期间，该年龄阶段加拿大人的自杀率略有下降。
这项研究发现，10-14岁男孩自杀率没有明显变化。2008年，在该年龄阶段的男孩中，每10万人中有1.6人自杀；但15-19岁男孩的自杀率明显下降，1980年时每10万人中19人自杀，到2008年时该人数已降至仅6.2名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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