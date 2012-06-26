2009年禽流感致死人数为实验室数据的15倍--研究

路透纽约6月25日电（记者 Sharon Begley）---研究显示，2009年爆发的禽流感料导致284,500人死亡，约为当时实验室检测数据的15倍。

该研究发表在周二的《柳叶刀传染病》杂志上。研究称，死亡人数甚至可能更高，达到579,000人。

世界卫生组织的最初数据显示，死亡人数为18,500人。这些人都经过了实验室检测确认。世界卫生组织表示，这种方式可能会低估死亡人数，因为不经过医疗系统的死者无法被统计，而且病人死後病毒并不总能被检验出来。

该研究还表明，禽流感的影响在不同地区差异很大，非洲和东南亚地区死於禽流感的人数占死亡总数的51%，但这些地区占世界人口的比例仅为38%。

“禽流感确实导致了很多人死亡。我们的研究结果还暗示如何最优化资源配置。如果有了疫苗，我们需要确保疫苗到达死亡人数可能最高的地区。”研究的领导者--美国疾病控制与预防中心的Fatimah Dawood表示。

研究还显示，不同患者的结果有差异。整体来说，儿童最容易感染禽流感（感染率4-33%），成年人（18-64岁）次之（感染率0-22%），而老年人基本不会感染（感染率0-4%）。

老年人一旦感染禽流感，死亡的可能性更大，但是老年人被感染的比例非常低，80%死於禽流感的人年纪小於65岁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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