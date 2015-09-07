研究显示辉瑞戒烟药不会增加抑郁症或心脏病风险

路透伦敦9月7日（记者 Kate Kelland） - 科学家们周一称，辉瑞(PFE.N)生产的戒烟药Chantix不会提升患心脏病或抑郁症的风险，应该向更多希望戒烟的人推荐；这与之前的报告不同。

研究人员追踪了英格兰15万吸烟者六个月，发现摄入Chantix（基因学上被称为伐尼克兰，在欧洲被标为Champix）的患者与使用尼古丁替代疗法或其他戒烟药的人相比，患心脏病的可能性并不会更高。

研究发现，他们患抑郁症或自残的风险也不会更大。

爱丁堡大学医疗信心中心（Centre for Medical Informatics）联合总监Aziz Sheikh教授称，研究对Chantix的潜在风险进行了深入地分析，他认为伐尼克兰对心脏或精神健康有严重副作用的可能性非常低。

“美国食品药品监督管理局等监管机构应重新评估其对伐尼克兰的安全警告，因为这可能不必要地限制了这种有效戒烟药的使用。”

Chantix能降低吸烟欲望和吸烟舒适感，难以戒烟的重度吸烟者使用这种药物。Chantix是美国和英国的畅销戒烟药，2014年创造了6.47亿美元的营收。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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