世界卫生组织支持蚊子病菌和基因试验 以应对寨卡病毒

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透伦敦2月16日 - 世界卫生组织周二发布声明称，支持进行转基因蚊子和一种感染昆虫的病菌的试验，称它们可能是对抗寨卡病毒的重要武器。
“考虑到寨卡病毒危机的规模，世界卫生组织鼓励受影响国家及其伙伴强化使用控制蚊子的新老方法，作为最直接的防线，”声明指出。
世界卫生组织还强调释放绝育雄蚊的可能性。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)