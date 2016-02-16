世界卫生组织支持蚊子病菌和基因试验，以应对寨卡病毒

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月16日 - 世界卫生组织周二发布声明称，支持进行转基因蚊子和一种感染昆虫的病菌的试验，称它们可能是对抗寨卡病毒的重要武器。
“考虑到寨卡病毒危机的规模，世界卫生组织鼓励受影响国家及其伙伴强化使用控制蚊子的新老方法，作为最直接的防线，”声明指出。
世界卫生组织还强调释放绝育雄蚊的可能性。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放