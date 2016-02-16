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货币新闻 | 2016年 2月 17日 星期三 06:56 BJT

世界卫生组织支持蚊子病菌和基因试验，以应对寨卡病毒

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月16日 - 世界卫生组织周二发布声明称，支持进行转基因蚊子和一种感染昆虫的病菌的试验，称它们可能是对抗寨卡病毒的重要武器。

“考虑到寨卡病毒危机的规模，世界卫生组织鼓励受影响国家及其伙伴强化使用控制蚊子的新老方法，作为最直接的防线，”声明指出。

世界卫生组织还强调释放绝育雄蚊的可能性。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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