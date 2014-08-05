埃博拉疫情死亡人数升至887人 塞拉利昂和利比里亚实施隔离措施

路透弗里敦/蒙罗维亚8月4日（记者 Umaru Fofana/Clair MacDougall） - 塞拉利昂和利比里亚周一部署数百兵力，对出现埃博拉疫情的地区进行隔离。埃博拉疫情目前已经造成887人死亡，尼日利亚新增三例病例。

鉴于埃博拉疫情肆虐，非洲开发银行和世界银行表示将立即向塞拉利昂、利比里亚和几内亚提供2.6亿美元。这三国是受埃博拉疫情影响最严重的国家。

世界卫生组织（WHO）报告称，随着疫情的扩散，在截至8月1日的两天，埃博拉疫情造成的死亡人数新增61人。该组织上周警告称，如果疫情得不到控制，将会产生灾难性的后果。

埃博拉疫情今年2月在几内亚的森林爆发，随后向邻国利比里亚和塞拉利昂扩散，疫情造成的死亡人数仍在攀升。

世卫组织报告称，尼日利亚新增三例病例，其中两例可能为确诊病例，另一例为疑似病例。

埃博拉疫情在这些国家的民众中引起恐慌，塞拉利昂、利比里亚和几内亚已在上周宣布采取强硬措施，包括关闭学校、对疫情严重的偏远森林地区进行隔离等。

塞拉利昂周一派出军队以及医疗人员前往疫情严重的东部偏远地区。该国军方发言人Michael Samoura称，这次行动代号为“Octopus”，大约有750名军方人员参加。

Samoura称，参加行动的军队将在东南地区的小镇Bo集结，然后前往偏远的社区进行隔离检疫。

在邻国利比里亚，该国总统Ellen Johnson-Sirleaf与内阁部长周日召开危机会议，就一系列应对埃博拉疫情的措施进行了磋商。该国北部Lofa县出现疫情的社区已被警方控制。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。