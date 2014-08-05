埃博拉疫情死亡人数升至887人 塞拉利昂和利比里亚实施隔离措施

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透弗里敦/蒙罗维亚8月4日（记者 Umaru Fofana/Clair MacDougall） - 塞拉利昂和利比里亚周一部署数百兵力，对出现埃博拉疫情的地区进行隔离。埃博拉疫情目前已经造成887人死亡，尼日利亚新增三例病例。
鉴于埃博拉疫情肆虐，非洲开发银行和世界银行表示将立即向塞拉利昂、利比里亚和几内亚提供2.6亿美元。这三国是受埃博拉疫情影响最严重的国家。
世界卫生组织（WHO）报告称，随着疫情的扩散，在截至8月1日的两天，埃博拉疫情造成的死亡人数新增61人。该组织上周警告称，如果疫情得不到控制，将会产生灾难性的后果。
埃博拉疫情今年2月在几内亚的森林爆发，随后向邻国利比里亚和塞拉利昂扩散，疫情造成的死亡人数仍在攀升。
世卫组织报告称，尼日利亚新增三例病例，其中两例可能为确诊病例，另一例为疑似病例。
埃博拉疫情在这些国家的民众中引起恐慌，塞拉利昂、利比里亚和几内亚已在上周宣布采取强硬措施，包括关闭学校、对疫情严重的偏远森林地区进行隔离等。
塞拉利昂周一派出军队以及医疗人员前往疫情严重的东部偏远地区。该国军方发言人Michael Samoura称，这次行动代号为“Octopus”，大约有750名军方人员参加。
Samoura称，参加行动的军队将在东南地区的小镇Bo集结，然后前往偏远的社区进行隔离检疫。
在邻国利比里亚，该国总统Ellen Johnson-Sirleaf与内阁部长周日召开危机会议，就一系列应对埃博拉疫情的措施进行了磋商。该国北部Lofa县出现疫情的社区已被警方控制。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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