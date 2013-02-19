季节性过敏患者的福音：针灸？

路透2月19日 - 全世界许多人存在季节性过敏症状，譬如流眼泪、鼻塞等。德国一项最新研究发现，针灸可能有助于抑制过敏症状。

此项研究结果刊登在《内科医学年鉴》（Annals of Internal Medicine）上。研究者发现，在接受八周针灸治疗后，有71%的人表示过敏反应缓解。

研究者并对另一人群进行“假针灸”治疗作为对照，发现也有56%的人报告过敏反应缓解。所谓“假针灸”，指的是不按照穴位针刺、刺入浅层皮肤。

德国柏林查理特大学（Charite-University）医学中心的Benno Brinkhaus和同事进行了此项研究。研究涉及422个有季节性过敏症状的研究对象，随机分组，分别接受真针灸、“假针灸”或只按需服用抗组织胺药物。

经过八周、12次治疗后，真针灸组的过敏症状评分从2.7降至1.7，评分标准0-6分，分数越低表明症状越少。

接受“假针灸”治疗的患者，评分从2.3降至1.8；只服用药物的则从2.5降至2.2。

针灸可能对免疫系统有一定的益处，除此以外，研究人员还不太确定为何针灸会有助缓解季节性过敏。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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