科学家称耳部针灸减肥不靠谱

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月17日 - 《医学针灸》（Acupuncture in Medicine）杂志刊登的研究报告称，耳部针灸可能有助减肥。但有科学家周二批评称此项研究的设计存在瑕疵，研究结果非常不靠谱。

未参与此项研究的专家称，耳部针灸减肥非常不可靠，可能只是白浪费钱。

英国埃克塞特大学辅助医学教授恩斯特（Edzard Ernst）称：“实在很难想到有哪种疗法比耳部针灸（减肥）更不靠谱的。”

此前韩国研究人员称，对91名研究对象采取了三种不同的方法，分别是：在外耳五个穴位扎针、耳部一个穴位扎针、以及假针灸疗法。

研究人员要求被调查者在八周疗程内控制饮食，但并不刻意减肥，也不进行额外的锻炼。

研究发现，四周后，无论是一个穴位还是五个穴位扎针，接受积极疗法的人群身体质量指数（BMI）下降，而假针灸疗法人群的BMI则未下降。

研究人员并指出，针灸疗法组与假针灸疗法组的体重情况也有明显差别。

但未参加此项研究的专家称，应非常审慎地看待此项研究结论。

开放大学应用统计学教授麦康威（Kevin McConway）说：“这项研究只持续了八周，对于像超重这样的长期问题而言，这样的时间不够长。它完全没有反映出八周过后是什么样的情况，而这个世界有许多减肥疗法，只是没有确凿的长期效果。”（完）