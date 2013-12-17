科学家称耳部针灸减肥不靠谱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月17日 - 《医学针灸》（Acupuncture in Medicine）杂志刊登的研究报告称，耳部针灸可能有助减肥。但有科学家周二批评称此项研究的设计存在瑕疵，研究结果非常不靠谱。
未参与此项研究的专家称，耳部针灸减肥非常不可靠，可能只是白浪费钱。
英国埃克塞特大学辅助医学教授恩斯特（Edzard Ernst）称：“实在很难想到有哪种疗法比耳部针灸（减肥）更不靠谱的。”
此前韩国研究人员称，对91名研究对象采取了三种不同的方法，分别是：在外耳五个穴位扎针、耳部一个穴位扎针、以及假针灸疗法。
研究人员要求被调查者在八周疗程内控制饮食，但并不刻意减肥，也不进行额外的锻炼。
研究发现，四周后，无论是一个穴位还是五个穴位扎针，接受积极疗法的人群身体质量指数（BMI）下降，而假针灸疗法人群的BMI则未下降。
研究人员并指出，针灸疗法组与假针灸疗法组的体重情况也有明显差别。
但未参加此项研究的专家称，应非常审慎地看待此项研究结论。
开放大学应用统计学教授麦康威（Kevin McConway）说：“这项研究只持续了八周，对于像超重这样的长期问题而言，这样的时间不够长。它完全没有反映出八周过后是什么样的情况，而这个世界有许多减肥疗法，只是没有确凿的长期效果。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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